台積電與內政部、高市簽MOU 楠梓園區廠使用再生水

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日與內政部營建署、高雄市府，共同簽署「高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案」合作意向書 (MOU)，預訂今年完成招商簽約，可望於 2026 年開始供應每日 3 萬噸再生水給台積電使用。

陳其邁表示，為因應近年缺水危機，高市府持續開發多元水資源，除與中央合作開鑿地下水井每日 13 萬噸及新設 1 處伏流水每日 10 萬噸，並推動鳳山、臨海、橋頭及楠梓再生水計畫供應產業用水，總計可供應約每日 21 萬噸再生水。

為配合行政院推動「大南方大發展─南台灣發展計畫」，高市府積極推動半導體 S 廊道於北高雄形成產業聚落，楠梓產業園區已在今年 4 月正式核定，預料未來將有更多高科技廠商陸續進駐高雄設廠。

對此，高市府表示早已超前部署，積極配合營建署再生水政策，於去年起推動北高雄再生水計畫，預計興建橋頭及楠梓再生水廠，配合廠商需求客製化高品質再生水，並採雙管輸送再生水，以確保產業所需的水資源供應無虞。

高雄市橋頭再生水廠興建移轉營運案已於今年 3 月經營建署審議原則通過，採促參法 BTO 方式辦理，核定總經費近 50 億元，相關內容已於 5 月上網公告招商，預計可於今年完成招商與簽約，並順利於 2026 年供應每日 3 萬噸再生水給台積電，2028 年再由楠梓再生水廠新增供應 5 萬噸再生水。