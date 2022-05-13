彰化升格直轄市夢碎 內政部：建議政院不予同意

由於彰化縣人口總數已跌破 125 萬門檻，且長期呈下降趨勢，內政部今 (13) 日召開審查小組會議，經出席委員綜合討論後，達一致共識，認為彰化縣目前尚未達到直轄市條件，將建議行政院不同意改制為直轄市，將於近期函報行政院做最後核定。

內政部表示，針對彰化縣政府提出的改制直轄市計畫，審查小組認為直轄市的設置應符合地方制度法人口聚居達 125 萬人以上的人口條件，而彰化縣在今年 4 月底人口數已不滿 125 萬人，且整體人口長期呈現下降趨勢。

內政部指出，在政治、經濟、文化及都會區域發展等相關條件上，彰化縣仍有努力空間，因此，取得一致共識建議行政院不同意改制。依照地制法規定，行政院應在收到內政部審議小組函文 6 個月內決定。

內政部說明，今日的審查會議是依照內政部審查改制計畫作業要點規定，由改制計畫審查小組召集人徐國勇部長主持，中央相關部會副首長及學者專家擔任審查委員。會議先由審查小組確認會議進行規則及審查標準，之後由彰化縣政府進行改制計畫簡報並接受審查委員詢答，最後由審查委員綜合討論提出上述審查結論。

內政部補充，雖然審查小組認為彰化縣現況條件暫時無法升格為直轄市，但充分感受到了彰化縣民對於升格的渴望，也聽到了縣民對於地方發展的期待，不論後續行政院如何決定，相信中央都會持續與彰化縣通力合作，持續挹注資源並推動各項重大公共建設，提升彰化縣的競爭優勢與潛力。

