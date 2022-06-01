疫情衝擊 全台無薪假破1.7萬人 住宿餐飲業激增逾千人

勞動部今 (1) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，本期共計 2578 家事業單位、17193 人實施，較前一期增加 99 家、1412 人，由於本土疫情進入洪峰期， 民眾減少外出，直接衝擊住宿及餐飲業，本期達 2610 人，單周激增逾千人、近 7 成。

根據勞動部統計，本期無薪假人數最多的業別仍是支援服務業 (旅行社)，達 1472 家、9123 人，較前一周微幅增加；而住宿及餐飲業增幅最大，達 243 家、2610 人，單周大增 1061 人。

此外，批發及零售業為 323 家、1311 人；運輸及倉儲業為 115 家、1295 人。

製造業方面，實施無薪假共計 115 家、1441 人，其中化學工業從 68 人增加至 106 人；民生工業也從 483 人增至 507 人；金屬機電工業及資訊電子工業則維持 618、210 人不變。

勞動部指出，由於本土疫情升溫，導致住宿餐飲業最直接受到衝擊，其中有 2 家大型住宿業者各有 100 多人實施無薪假，合計近 300 人，另 1 家連鎖餐飲業通報實施 100 多人。

勞動部認為，本土疫情處高原期，衝擊仍會持續一段時間，須密切觀察後續效應，不過，疫情指揮中心將陸續鬆綁邊境管制，隨著商務客入境增加，飯店旅館業無薪假可望改善。