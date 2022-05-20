MicroStrategy新任財務長：近期比特幣重挫並未改變公司持有策略

儘管比特幣 (BTC) 價格近期下挫，不過持有大量加密貨幣的 MicroStrategy Inc(MSTR-US) 重申，並不打算出售任何比特幣。

MicroStrategy 新任財務長 Andrew Kang 本周表示，公司目前無意出售比特幣，也沒有面臨來自股東的壓力。

比特幣和其他加密貨幣本月暴跌，部分原因來自於投資者對高通膨與 TerraUSD 穩定幣崩盤的擔憂。這波跌勢到本周有所緩和，但比特幣價格已經落到 3 萬美元附近，在過去 1 年下跌了近 30%。

根據 MicroStrategy 最新發布財報，截至 3 月 31 日，公司持有超過 12.9 萬個比特幣，持幣原始成本約為 39.7 億美元，代表著平均成本近 30700 美元。在幣圈表現不佳之下，MicroStrategy 的股價今年下跌了約 63%。

Kang 表示，公司沒有出售比特幣的打算，股東對此也相當支持，而最近比特幣市場的拋售，並不影響公司一貫的戰略。公司執行長 Michael Saylor 先前也一直強調，不會出售所持有的比特幣。

TerraUSD 崩跌事件引發關注，可能導致對加密貨幣的新監管措施，MicroStrategy 對此表達支持。Kang 說，MicroStrategy 和其他公司已推動 FASB 要求加密貨幣的公允價值會計規則，因為這將反映他們所持資產的價值。