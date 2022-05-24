Guggenheim投資長：比特幣可能跌至8千美元 跌幅逾7成

華爾街投行 Guggenheim 投資長 Scott Minerd 周一（23 日）預測，比特幣可能會進一步下跌，從目前水準跌至 8,000 美元，意味著較目前約 3 萬美元價格下跌逾 70% 以上。

Minerd 周一參加世界經濟論壇（WEF）時受訪時表示，8,000 美元是比特幣最終的底線，目前比特幣在 3 萬美元水準徘徊，因此可能還有很大的下行空間，尤其是在聯準會（Fed）開始收緊貨幣政策的環境下容易受到衝擊。

比特幣自本月初跌破 3 萬美元以來，一直難以大幅反彈突破該水準，價格經常跌至 3 萬美元以下。截稿前根據 CoinGecko 數據，比特幣報 30,435 美元，24 小時內上漲 1.8%。

如果 Minerd 預測成真，將給比特幣與更廣泛的加密貨幣市場帶來進一步的痛苦，過去一個月，加密貨幣市值蒸發約 5,000 億美元，其中比特幣在過去 30 天內就下跌約 24%。

Minerd 還補充說，大多數加密貨幣都是「垃圾」，但比特幣與以太幣將會生存下來，即便如此，至今仍未看到加密貨幣市場的主導貨幣。截稿前，以太幣報 2,073.18 美元，下 24 小時內上漲 3.5%。

此外，Minerd 也把目前加密貨幣的狀況比喻成 21 世紀的網路泡沫化，不認為加密貨幣已有的正確原型，並稱該貨幣缺乏儲存價值。

Minerd 說沒有一種加密貨幣有儲存價值，不過隨技術進步可能會改變這點，並創造一個生態系統，讓大眾習慣使用加密貨幣交易且相信其價值。

在 Minerd 發表上述言論之前，歐洲央行總裁拉加德也發表對加密貨幣看法，稱加密貨幣「毫無價值」、「毫無根據」，需要更嚴格的監管。