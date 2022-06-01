幣安募集5億美元風投基金 趁數位貨幣暴跌之際投資Web3

全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 正在推出自有的風險投資基金。

該公司的風險投資部門 Binance Labs 周三 (1 日) 表示，已為其第一支啟動基金籌集了 5 億美元，並獲得風險投資公司 DST Global 和 Breyer Capital 以及未具名的家族辦公室和企業的支持。

Binance Labs 計畫利用這筆資金投資建設「Web3」相闗企業。然這仍是一個定義不明確的術語，但 Web3 泛指互聯網的假設未來發展，它比當今的線上平台更加去中心化，並包含區塊鏈，這是大多數主要加密貨幣背後的共享數位分類帳。

上月比特幣和其他數位貨幣大幅下跌。自 11 月達到近 69000 美元的歷史新高之後，比特幣已下跌超過 50%。這對 Coinbase (COIN-US) 等公開上市的加密公司造成損失，自 2022 年初以來，其股價已暴跌 69%。投資人擔心這種暴跌將波及私人持有的加密新創企業。

Binance Labs 投資和併購執行董事 Ken Li 表示，雖然 10 億美元以上的新創企業估值「有所放緩」，但「目前對初期私募市場沒有影響」。

Binance Labs 希望利用最近數位資產的暴跌來尋找創始人打造它認為的下一件科技大事。它的賭注將分為種子前、早期和成長股權，該基金將投資於代幣和股票。

Ken Li 說，「我們正在尋找有潛力推動 Web3 生態系統發展的項目。」這類項目可能包括基礎設施、非同質化代幣 (NFT) 和去中心化的自治組織。Binance 估計目前有大約 30 萬到 50 萬名活躍的 Web3 開發人員，它希望這個數字能「大幅增加」。

幣安過去一年進行一系列備受矚目的股權投資。這是該公司首次透過外部投資人的融資正式募集風險投資基金。

Binance Labs 的投資組合包括商業新聞雜誌《福布斯》和 Sky Mavis，後者是熱門的 NFT 遊戲 Axie Infinity 背後的公司。它也是 Terraform Labs 的投資者，這是一家陷入困境的新加坡新創公司，背後是失敗的穩定幣 Terra。

Binance 還計劃收購 Twitter (TWTR-US) 5 億美元的股份，以支持馬斯克 (Elon Musk) 收購這家社交媒體，該公司希望此舉將促進「將社交媒體和 Web3 結合在一起」的目標。

Binance 由加拿大華裔企業家趙長鵬於 2017 年創立，是全球最大的數字貨幣交易所。根據 CryptoCompare 的數據，該公司在 3 月處理了 4900 億美元的現貨交易量。