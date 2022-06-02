〈陸港盤後〉北京加碼基建信用額度1,200億美元 A股三大指數走高

中國 A 股三大指數周四（2 日）收盤全面走高，創業板指勁揚逾 1%，原因是國務院總理李克強周三指示要加快落實「穩經濟」一攬子政策，並要求政策性銀行加碼基建信用額度人民幣 8,000 億元（1,200 億美元）。

證券時報報導，滬指周四收盤漲 0.42% 至 3,195.46 點，深成指漲 0.67% 至 11,628.31 點，創業板指勁漲 1.21% 至 2,458.26 點；兩市成交額合計人民幣 8,917 億元，「北向資金」淨流入 31.83 億元。

半導體、汽車類股大幅走高，個股掀漲停潮，軟體、有色、鋼鐵、化工、券商、環保等族群均上揚。

香港恒生指數收盤跌 1%，恒生科技指數跌 0.8%。

李克強周三主持國務院常務會議，並表示政策性銀行的基建信用額度調高 8,000 億元。此前北京要求政策性、開發性銀行改善貸款結構，核放更多長期貸款，如今國常會對政策性銀行提出具體基建信用額度要求。

植信投資研究院宏觀高級研究員羅奐劼說，基建投資是今年「穩增長」的核心。在近三個月經濟遭受疫情衝擊之下，基建投資需要進一步發力才行，所以一攬子政策涉及很多基建投資。

中金公司表示，目前中國市場在政策、估值、資金等方面都具備一些偏底部特徵，已具備中線價值，但市場環境仍面臨一定挑戰，後續上攻需要更多基本面催化劑，企業獲利預期改善可能較為重要。

中原證券則說，未來中國股市將繼續震盪向上，投資人仍需密切關注政策面、資金面及外部因素變化，建議投資人短線關注汽車、新能源、航運港口及電源設備等產業的投資機會，中線繼續關注低估值藍籌股的機會。