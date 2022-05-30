中國放鬆防疫封控 倫敦鎳價升至3周高點

鉅亨網新聞中心 2022年5月30號20點48分

中國放鬆防疫封控，增強了經濟復甦前景，提振工業金屬價格，倫敦金屬交易所 (LME) 鎳價一度強漲，銅價也來到一周高點。

倫敦金屬交易所 (LME) 鎳價周一 (30 日) 一度上漲 7.1%。包括銅、鋅和錫等其他金屬同樣走強。不過，市場流動性很低，在 3 月份的軋空事件後，投資者大幅刪減鎳的部位。

當地時間 10:29，鎳價上漲 6.8%，報每噸 30195 美元，之前一度觸及每噸 30300 美元，為三周高點。銅價上漲 0.6%，鋅價上漲 2.6%。

另一方面，上海期交所鎳價上漲逾 6% ，至每噸 21 萬元人民幣，為 5 月 6 日以來最高。

中國新增的新冠病例創出近 3 個月以來的最低，北京和上海疫情的緩和，讓政府放鬆了一些最為嚴格的封控措施，將重點轉向刺激經濟。上海市更推出多項支持經濟政策，包括允許所有企業，從 6 月 1 日全面復工復產。

相較之下，美元則在貶值，這也有利資產價格走高。由於投資者降低因升息而投入美元的押注，對全球經濟衰退擔憂也有消退，美元有望出現 5 個月來首次單月下挫。

ING 大宗商品分析師 Wenyu Yao 和 Warren Patterson 認為，針對上海的政策措施，可能會帶來一些舒緩，但不太可能扭轉整體需求放緩的局面。