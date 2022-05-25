〈財報〉網易線上遊戲部門營收亮眼 推升Q1業績優於預期

中國大型網路科技公司網易周二（24 日）公布第一季財報，營收年增 14.8% 至人民幣 236 億元（單位下同），優於市場預期的 226.37 億元，其中網路遊戲部門對整體營收貢獻逾 7 成，新遊戲將於 6 月上線。

網易第一季（截至 3/31）營收年增 14.8% 至 236 億元，季減 3.4%；Non-GAAP 歸屬母公司淨利報 51.17 億元，年增 0.7%，季減 22.4%；毛利率成長 54.5%，年增 0.6 個百分點，季增 1.5 個百分點。

按業務劃分，網易第一季線上遊戲營收成長 15.3% 至 173 億元；網易有道營收年減 10.4% 至 12 億元；網易雲端音樂營收成長 38.6% 至 21 億元；創新及其他業務營收年增 11.5% 至 30 億元。

網易上季營收表現亮麗得益於線上遊戲部門業績推動，該部門對總營收貢獻逾 7 成，其中第一季遊戲《大話西遊》、《陰陽師》等熱門遊戲穩健表現支撐基本盤，而《哈利波特：魔法覺醒》等遊戲收入淨成長是該公司毛利年增大提高、每季穩定成長的重要因素。

該公司還宣布與動視暴雪 (ATVI-US) 旗下暴雪娛樂聯合開發的重磅新遊戲《暗黑破壞神：不朽》在海外地區將於 6 月 2 日在手機與電腦同步上線，而中國與東南亞市場則計劃在 6 月 23 日上線。

另外，網易雲端音樂淨收入成長表現亮眼，截至第一季，入駐原創音樂人超 45 萬，平台音樂人原創音樂曲目約 200 萬首。

截稿前，網易 (NTES-US) 股價在美股盤中下跌 0.48%，每股暫報 96.57 美元，跌幅較開盤時有所收斂。