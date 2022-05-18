遊戲巨頭Take-Two創近五年最佳單日表現 Zynga併購效益可期

美國遊戲開發商 Take-Two Interative(TTWO-US) 周二 (17 日) 創下 2017 年以來最佳單日表現，華爾街看好與手遊開發商 Zynga 的併購案，將為 Take-Two 前景帶來更多加乘效果。

Take-Two 周一 (16 日) 公布 2022 會計年度第 4 季 Non-GAAP 每股淨利 (EPS) 為每股 1.09 美元，優於 FactSet 普遍預期的 1 美元，代表調整後營收的淨預訂量達 8.46 億美元，年增 8%，但低於市場預估。

Take-Two 在周二收盤大漲 11.78%，收盤報每股 123.08 美元，根據道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data) 計算，這是自 2017 年 8 月以來的最大單日漲幅。

Take-Two 預計最快 5 月 23 日完成對 Zynga 的收購案，Wedbush 分析師 Michael Pachte 認為，這可望在下一會計年度為 Take-Two 帶來革新，並透露該公司計劃在 2025 年 3 月底前發布 69 款新遊戲。

Pachter 說：「我們預期 Take-Two 和 Zynga 的併購案不會遭受監管阻撓，且兩者合併後，有機會在遊戲主機、PC 和行動遊戲市場催生規模龐大的遊戲巨頭。」

Pachter 也說，一旦兩者完成交易，他將更新對 Take-Two 的前景預期並重新審視目標價，看好 Take-Two 股價存在更大的上漲空間。目前 Pachter 給予 Take-Two 目標價為 145 美元。

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Stephen Ju 則以財報未達預期為由，將 Take-Two 目標價自 190 美元下修至 182 美元，但他認為，投資人可將焦點放在併購案完成後，對 Take-Two 營收帶來的加乘效果 (synergy)。

Ju 表示，對 Take-Two 來說，將旗下工作室 Rockstar Games 和 2K Games 現有的遊戲 IP 轉移到行動裝置市場，像是俠盜獵車手 (GTA) 和生化奇兵 (BioShock) 系列，會是解鎖公司價值的一大關鍵。

MKM Partners 分析師 Eric Handler 也認為本季 (2023 會計年度第 1 季) 財報值得關注，屆時 Take-Two 將公布併購 Zynga 後的初步展望。