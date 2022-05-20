〈光寶科股東會〉市況走向衰退 筆電Q3出貨量估將下滑4-6%

近期筆電市況低迷，光寶科 (2301-TW) 總經理邱森彬金 (20) 日表示，筆電衰退市況已定，整體筆電出貨量第二季已開始下滑，第三季出貨可能將較去年同期衰退 4-6%，其中消費型下滑較嚴重，商用型仍在成長。

邱森彬指出，光寶科筆電產品組合持續優化，商用型電源供應器產品平均銷售單價 (ASP) 較高，本季筆電業務營收仍能持平上季，甚至小幅成長。

中國疫情封控已使上下游供應鏈大亂，五大筆電代工廠全面下修第二季出貨展望，其中，廣達估筆電出貨將大減 2 成，仁寶、英業達則力拚持平首季。

相對筆電業務市況愈逆風，邱森彬看好雲端、車用需求，他表示，雲端、資料中心應用的伺服器電源供應器是今年最大成長動能，第二季伺服器電源年增將達 2-3 成。

邱森彬指出，伺服器電源今年市占率較去年成長 6% 至 23% ，加上下半年 BBU+PSU 新品導入，可望提高雲端業務平均銷售單價 (ASP) ，帶動該業務營收走高。

車用業務方面，電動車充電樁今年業績將成長 3 倍，近期打進美國車廠已開始出貨中，加上目前充電服務商需求強勁，成為車用業務主要成長動能，產品 ASP 也正在成長。

不過，邱森彬坦言，目前公司的產品仍受到缺料影響，MCU 仍是目前主要缺料晶片，儘管部份消費市場市況趨緩，晶圓廠封裝產能仍無法滿足，預計 6 月後缺料狀況才能逐漸趨緩。