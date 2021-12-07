Omicron不可怕 歐元區樂觀看待成長前景 延續財政支撐

Omicron 變種新冠病毒蔓延令經濟學家擔憂各國可能重啟封鎖政策，導致經濟成長在今年雲霄飛車般的變化後下降，但歐元區財長週一 (6 日) 仍對經濟成長前景保持樂觀，且同意明年延續適度支持性的財政政策。

根據歐元區財長共同聲明：「歐元區經濟從衰退中復甦的速度快於預期。」該聲明援引歐盟委員最新預測，2021 年和 2022 年國內生產毛額 (GDP) 分別增長 5% 和 4.3%。

根據聲明，歐元區 19 國的季度經濟可望在年底前恢復到疫情爆發前的水準，但各國和各地區的經濟復甦將不均衡。「不確定性程度很高，風險很大，且經濟前景出現新的阻力。」

這與國際貨幣基金 (IMF) 週一發布的歐元區經濟定期評估報告結果一致。IMF 表示，得益於高疫苗接種率以及政策持續強而有力的支撐，歐元區正在迅速復甦，但不利因素可能迫使其在 1 月預期時適度下修成長前景。

為了應對這種不確定性，歐元區將繼續向經濟體挹注現金，儘管某程度上，經濟已經適應疫情且變得更有彈性。

「歐元集團認同，短期內，同樣考慮下行風險仍明顯，且有一些風險已開始實現，2022 年歐元區適合延續溫和支撐的財政立場。」

歐元區財長表示，支撐政策應該針對特定部門，而非全體部門，且高負債國家 (如義大利或希臘) 在預算支出方面的迴旋空間應要小得多。

歐元區通膨急遽加速，11 月通膨年率達 4.9%，但各國財長卻置之不理，其態度與歐洲央行 (ECB)、歐盟執委會和 IMF 相呼應，他們都認為目前高通膨並未對工資發生影響。

歐元區財長在聲明中說：「歐元區集團承認機構觀點，即通膨上升預期是暫時性的，且通膨預期似乎仍獲得控制。」