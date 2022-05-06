華新電池高冰鎳產線目標明年首季全產全銷 年產能5.5萬噸

華新 (1605-TW) 看準電動車趨勢，投入電池原料硫酸鎳前驅體高冰鎳，幕僚長潘思如今 (6) 日在法說中提到，高冰鎳產線目標明年第一季全產全銷，年產能將可達 5.5 萬噸，有望進一步帶動明年營運成長。

華新今日公告財報，第一季營收 425.57 億元，季減 8.33%、年增 47.57%；毛利率 12.91%，季減 5.32 個百芬點、年增 4.54 個百分點；營益率 8.67%，季減 5.29 個百分點年增 5.2 個百分點；稅後純益 38.35 億元，季減 17.47%、年增 103.68%，每股純益 1.12 元。

華新 4 月營收 172.02 億元，歷史同期次高，月增 7.26%、年增 40.48%；前 4 月營收 597.68 億元，年增 45.42%，歷史新高。

華新布局資源事業再擴大，除既有印尼鎳生鐵廠外，斥資 2 億美元取得印尼 PT. Sunny Metal Industry(旭日公司)50.1% 股權，在印尼緯達貝青山工業園區投資冰鎳廠及發電廠。

潘思如表示，雖然目前鎳最大需求仍在不鏽鋼市場，但年複合成長率僅 3-5%，而電動車成長率有 20% 以上，是未來趨勢，因此與旭日公司合作，布局下一個產業。

潘思如指出，印尼高冰鎳廠規劃年產能 5.5 萬噸，產線預計年底可以試車、明年有望全產全銷，初估高冰鎳成本略高於鎳生鐵、獲利貢獻則與鎳生鐵相當，不過實際銷售價格仍受到原物料價格波動以及市場供需有關。

華新資源事業營收比重約 15-20%，絕大部分貢獻來自印尼鎳生鐵廠，潘思如表示，去年第四季印尼鎳生鐵產能為 7000 噸，今年首季已達到 1 萬噸，儘管已經全產全銷，但因煤等原料成本上漲，也使得毛利率受到影響。

製造事業部門方面，第一季不鏽鋼出貨 19 萬噸、電線電纜逾 5 萬噸，潘思如表示，除了隨著國內供電需求提升、電線電纜出貨量也有所成長外，電線電纜與不鏽鋼受惠原物料價格佳，營收、獲利增加。

此外，資源事業的印尼鎳生鐵效益發酵，今年全產全銷，預期冰鎳廠明年啟動生產後、貢獻營收後，營運將進一步提升。