外資買超71億元 大買華新 連26賣新光金

台股迎 520 行情無懼美股下挫，今 (20) 日開高走高站上 16100 點關卡，外資買超擴大至 71 億元，個股方面，外資大買華新 3.16 萬張，並抄底搶進元大滬深 300 正，金融股則持續成提款對象，新光金遭賣 1.8 萬張居冠，也是外資連 26 賣。

三大法人今日舉多頭大旗，合計買超 91.09 億元，外資買超 71.82 億元，投信同步買超 16.85 億元，自營商買超 2.35 億元。期貨方面，外資續回補空單，未平倉淨多單 5593 口。

外資今日買超華新 3.16 萬張，抄底買超元大滬深 300 正 2.4 萬張，買超聯電 1.27 萬張，連 13 買，買超鴻海近 1.2 萬張，連 6 買，航空雙雄也受青睞，華航、長榮航分別買超 1.34 萬張、1 萬張。

外資則持續提款金融股，賣超新光金 1.8 萬張，連 26 賣，玉山金、中信今都遭賣超逾 6 千張，近期下修筆電出貨量的廣達、仁寶，也都遭賣超逾 4500 張。

投信今日也大舉買超華新 2775 張，新盛力買超 1359 張，其他依序為致伸、榮剛、京元電、強茂；同時大賣長榮航，賣超 4553 張，新興、鴻準賣超逾千張，其餘分別是技嘉、允強、裕民、金居、中砂等。