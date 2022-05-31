近53萬名股東注意！00878成分股新增五檔、刪四檔

台股 4、5 月經歷較大修正、消化國際市場利空後，已見反覆築底跡象，市場將逐漸回歸基本面，隨著時序進入 5 月底，國泰永續高股息 ETF(00878-TW) 今 (31) 日亦跟隨標的指數「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」進行半年度調整，此次新增五檔、刪除四檔，近 53 萬名股東要留意。

據證交所、集保結算所和投信投顧公會資料，其截至 4 月底止，定期定額扣款戶數，已連續 14 個月上升，且截至上周五 (5/27)，00878 受益人數已達 52 萬 9279 人，基金規模亦來到新台幣 729 億元，目前已成為國內規模最大的 ESG 主題 ETF。同時於今年 5 月 16 日時，00878 也已躍居台灣發行流通量最大的原型 ETF，並成為國內首檔發行量超過 400 萬張的原型 ETF。

00878 今日跟隨標的指數 -「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」進行半年度調整，依據 MSCI 指數公司資訊，本次成分股新增華新 (1605-TW)、上海商銀 (5876-TW)、元太 (8069-TW)、可成 (2474-TW)、大聯大 (3702-TW) 等五檔，並刪除友達 (2409-TW)、鴻準 (2354-TW)、統一超 (2912-TW)、世界 (5347-TW) 等四檔個股，整體指數調整於 2022 年 5 月 31 日收盤後完成生效。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑表示，本次指數的調整，維持該標的指數向來穩健、低周轉率的特性，其中新增華新、元太，主因於過去半年內陸續被納入母指數 - MSCI 台灣指數中，而可成、大聯大則分別因為 EPS、ESG 表現回升，上海商銀則因為股利分數達標而納入；鴻準則因受母指數 - MSCI 台灣指數剔除而刪除，友達、統一超、世界刪除原因則為股利分數排序較低。

游日傑指出，整體來說調整後的投資組合，仍有機會展現過往 00878 ETF 的抗震特性，適合加入於長期資產配置中。現階段全球仍壟罩通膨壓力，投資人持續擔憂經濟衰退，台股在 5 月經歷較大修正、消化國際利空後，近日已見反覆築底跡象。儘管地緣政治風險、中國疫情升溫等因素干擾，台灣 4 月上市櫃企業營收仍創歷年同期新高，顯示台股基本面不變。

游日傑表示，觀察台股恐慌指數亦可發現，過往當恐慌指數來到相對高點時，台股加權指數亦常在波段低點附近，如今年 1 月 26 日與 3 月 8 日；而目前恐慌指數已從 5 月 12 日高點 24.55 一路緩降，反映出最悲觀狀況已經過去，惟反覆打底仍需要時間，建議投資人可透過定期定額方式分批佈局穩健型的台股 ETF，掌握台股的反彈契機。