金管會祭光洋科條款 禁止臨時動議突襲解任董座

金管會今 (3) 日宣布，未來解任董事長要提董事會或常董會，此類重大事項不得以臨時動議提出，此修法內容將預告 60 天，最快 8 月上路，違反者最高將開罰 480 萬元；由於光洋科去 (2021) 年董事會以臨時動議方式解任原董事長馬堅勇，此法規修正被外界視為「光洋科條款」。

金管會表示，為明確規範解任董事長的程序及完善公司治理精神，因此研擬修正「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文，法規修正有兩大重點，第一是董事會重要討論事項不得以臨時動議提出：考量涉及公司經營重大事項，董事為決策前應有充分資訊及時間評估，明定涉及公司經營的重大事項應在召集事由中列舉，不得以緊急情事或正當理由以臨時動議提出。

第二個重點是董事長選任或解任應提董事會或常務董事會討論：公司法明定，董事長選任應由董事會或常務董事會決議，解任亦應由原選任董事會或常務董事會決議，基於董事長解任與選任同屬公司重要事項，明定董事長選任或解任應提董事會或常務董事會討論。

金管會雖強調並非針對個案，主要考量過去對於解任董事長沒有明確規範，因此修法納入，但因為光洋科去年 11 月 5 日董事會以臨時動議方式解任原董事長馬堅勇，補選新董事長王炯棻，還出現董座鬧雙包紛爭，所以相關法規修正被視為「光洋科條款」。