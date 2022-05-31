〈濾能轉上櫃〉濾網回收再生成固體燃料 兩階段完成營收年增逾3成

AMC 微汙染防治業者濾能 (6823-TE) 今 (31) 日舉辦媒體茶敘，總經理黃氣寶指出，公司已開發出濾網回收的循環再生產品，可提供其他產業做為固體燃料，符合現今淨零碳排的世界潮流，也可替晶圓代工大客戶的 ESG 加分，濾能預計分兩階段與客戶共同規劃，完成後可望帶動營收成長 3 成以上。

濾能指出，公司自成立初期即致力 AMC 防治，並意識節能減碳的重要性，透過環保組合式濾網，達成以 Reuse(框體重複使用)、Reduce(濾網廢棄物減量) 以及 Regenerate(濾網再生重複使用) 的 3R 目標，可大幅降低客戶濾網耗材成本，也減少大量碳足跡對環境的衝擊。

濾能也與供應商開發次世代產品回收的循環經濟，除了框體 / 濾材重複使用可減少 60% 以上廢棄物外，不可再次使用的濾材也可再製成 RDF 燃料棒，用於生質能發電，且燃燒後的底渣也可製成環保高壓磚或水泥添加物，達到 100% 回收、零廢棄物的循環經濟。

展望未來，濾能認為，碳中和世界潮流推動下，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 去年已向供應商提出把供應鏈碳足跡與減碳績效納入重要採購指標，要求供應商 2030 年前必須節能 20%，若無法達成要求，恐失去訂單，對相關供應鏈長期影響甚大。

濾能也分兩階段與客戶共同規劃廢棄物解決方案，第一階段將導入 MAU 外氣空調箱，確保廠區潔淨度後進行再生評估，第二階段則導入 FFU 無塵室風機濾網機組及最終機台端使用之再生濾網。

濾能預期，若兩階段均順利導入，可望帶動營收成長 3 成以上，也強化公司在半導體供應鏈的地位。