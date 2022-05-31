〈濾能轉上櫃〉今年營收年增2成戰新高 估6月下旬掛牌

AMC 微汙染防治業者濾能 (6823-TE) 將在 6 月下旬掛牌上櫃，展望後市，董事長黃銘文今 (31) 日表示，受惠客戶持續往先進製程推進，濾網在既有廠區與新廠區需求樂觀，法人估，濾能今年營收年增 2 成，續戰新高。

濾能股本約 2 億元，主要提供無塵室懸浮氣態汙染物 (AMC) 的解決方案，包括濾網生產製造、安裝服務及回收再生等業務，尤其在先進製程 10 奈米以下，已取代外商，成為晶圓代工大廠的主力供應商，市佔率逾 5 成。

隨著客戶需求暢旺，濾能今年首季營收 2.48 億元，年增 61.04%，毛利率 23.07%，年增 0.71 個百分點，稅後純益 0.14 億元，年增 91.56%，每股稅後純益 0.78 元，法人看好，濾能今年營收將挑戰 10 億元大關。

總經理黃氣寶指出，客戶持續往先進製程推進，對環境潔淨度的要求也越來越嚴格，且由於 AMC 防治與生產良率有高度關聯，濾網更換頻率也提升，最快可能 2-3 天就需要更換一次濾網。

濾能為因應強勁的市場需求，目前南科新廠已動工，預計今年底就會完工，明年首季開始投產，屆時月產能約達 5 萬片，同時也已預留第二期廠房，以備未來訂單成長。

濾能目前營收以既有廠區濾網更換為主，占營收比重約 6 成，新建廠則約 3 成，剩下 1 成為安裝服務費。