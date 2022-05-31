〈焦點股〉低軌衛星題材點火 台揚領漲網通股

鴻海 (2317-TW) 集團未來三年將積極布局低軌道衛星，除地面接收站外，明年可望升空運行，泛鴻海集團股台揚 (2314-TW) 盤中放量大漲逾 9%，站上半年線及年線，建漢 (3062-TW) 也大漲逾半根停板，其他網通股包括智邦 (2345-TW)、聯光通 (4903-TW)、波若威 (3163-TW) 等今 (31) 日同獲買盤青睞。

台揚今天獲得資金點火，近午盤時一度逼近漲停，最高來到 64.6 元，收復半年線、年線，為 1 個多月來新高；建漢也大漲逾半根停板，最高來到 24.5 元。

其他網通股方面，智邦延續昨天漲勢，今天強彈 6%，一度衝上 231.5 元，而聯光通、波若威、兆赫、正文、萬泰科、台林等，均在盤上表現。

鴻海今天召開股東會，董事長劉揚偉表示，未來三年除了電動車跟半導體外，低軌道衛星也是佈局方向之一，不只地面接收站，「說不定明年就會看到鴻海的衛星在天空上」。

美國衛星通訊商 Dish Network (DISH-US) 為台揚大客戶，近來積極布局 5G、手機通訊市場，日前 5G O-RAN 服務已正式在拉斯維加斯上線，將持續擴大規模，而台揚的產品也陸續通過認證，法人看好第三季出貨明顯擴大，將反映在營收表現上。

建漢看好 5G/6G、WiFi-6/7、低軌衛星、AI Edge 及雲端等應用與市場商機，李廣益上月回鍋接任董座，強調將持續深化與台揚在低軌衛星的合作，期望新團隊儘速完成體質調整，短時間內翻轉營運績效，帶動公司成長。

智邦 400G 交換器今年出貨逐漸增加，其中 100G 主要供應美國雲端服務商，需求穩定，目前歐美銷售比重約占 8-9 成，其餘為中國、東南亞等地，隨著資料中心需求仍強勁，智邦下半年展望也審慎樂觀。