〈俄烏衝突〉歐洲天然氣危機升高 俄國可能周五斷供芬蘭

俄國取道烏克蘭輸往歐洲的天然氣管線一部分停止運作之後，原為俄國國營天然氣巨擘 Gazprom 在德國的子公司也被俄國列入制裁清單，此舉升高歐盟尋找替代能源的壓力。另據芬蘭當地媒體報導，俄國可能在周五切斷對芬蘭的天然氣供給。

歐洲指標天然氣報價周四 (12 日) 上漲 12%，反映買家在俄國威脅下的不安。

芬蘭總理和總統周四發表聯合聲明，表示將申請加入北大西洋公約組織 (NATO)，引發俄國誓言報復。

俄國先前已經停止供應天然氣給波蘭和保加利亞，而據路透引述芬蘭地方媒體 Iltalehti 的報導，一些芬蘭政治人物也警告俄國可能在周五切斷供給。該媒體未引述消息來源，路透也無法證實消息真實性。

芬蘭的天然氣雖然大多數由俄國供應，但天然氣僅占全國能源一年總消耗量 5%，儘管如此，斷供意味著雀巢 (Nestle)、Mesta 等企業須尋找替代能源或調整生產方式。

俄國周三對 31 家西方能源公司採取報復行動，主要對象是 Gazprom 的歐洲子公司，包括德國 Gazprom Germania，後者業務涵蓋能源交易、儲存和輸送，目前由德國能源轉主管機關接管。制裁清單中，還包括輸歐 Yamal 管線波蘭段業主 EuRoPol Gaz 公司。

俄國以天然氣為武器，制裁 31 家歐美能源公司。(圖: AFP)

德國經濟部長哈柏克 (Robert Habeck) 周四證實，Gazprom Germania 旗下一些子公司從周四開始已經無法接收到天然氣，但預估僅 3% 缺口應該可以在市場上找到替代來源，雖然成本也較高。另一方面，俄國天然氣持續透過北溪一號管線流入德國。

歐亞集團董事 Henning Gloystein 表示，遭俄國制裁的公司如果無法繼續經營，可能改由天然氣公用事業或其他業者接管合約，進而涉及與 Gazprom 針對盧布付款在內的新條款達成共識。

他說：「俄國除了透過 (對歐盟能源業者的制裁) 發出報復的訊號，也可能隱含著 Gazprom 的意圖。」

歐盟天然氣業者對俄國 3 月頒布的盧布支付計畫仍無所適從，執委會主張此舉違反歐盟的制裁，但義大利多數天然氣業者已經開立盧布帳副，為支付款項做好準備。

莫斯科當局宣布制裁的前一天，烏克蘭一條重要的天然氣運輸管線停止輸送，是俄國侵烏以來經烏克蘭輸往歐洲的天然氣首次中斷。烏克蘭表示，運輸中斷是因俄國占領軍干擾營運。