〈GIS股東會〉下半年逐季上揚 全年拚持平去年

觸控模組大廠業成 GIS-KY(6456-TW) 今 (31) 日召開股東會，展望今年，董事長周賢穎說，第二季受疫情封控影響，坦言營運表現低於原先預期，但隨著供應鏈逐步恢復，下半年營運將優於上半年，且有機會逐季轉好，今年目標拚與去年持平。

周賢穎解釋，從整體電子產業觀察，第二季很多台商都受中國華東地區疫情封控影響，雖然第三季供應鏈一定會好一些，但由於各家庫存水位都偏高，在去化庫存影響下，現階段仍保守看待第四季整體電子產業需求。

不過對業成而言，周賢穎表示，因客戶組成上具一定優勢，受整體產業波動影響相對較小。

從各產品線觀察，筆電、平板等 IT 產品仍是業成營運主力，周賢穎說，目前筆電月產能已達逾 100 萬台，隨著去年陸續擴建的筆電產線在 6 月全數到位後，月產能最高上看 150 萬台，今年在大客戶供貨比重也可望進一步成長，估全年筆電營收比重將成長至 3-4 成，平板維持去年 5-6 成水準，手機則降至不到 1 成。

指紋辨識方面，周賢穎指出，屏下指紋目前仍在鴨子划水的階段，不過指紋辨識應用上今年除既有 2-3 個客戶外，也有新客戶加入，強調業成指紋辨識技術不只超聲波，還有光學式、電容式等，將持續與夥伴催動相關市場成長。