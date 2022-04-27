〈智慧顯示展〉業成Q2下半季趕出貨降低封控影響 今年資本支出低於去年

觸控面板大廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 參展 2022 Touch Taiwan 智慧顯示展，展望本季營運，業成坦言，4 月出貨、營收確實將受封城有短期影響，但若封控措施逐步解除，將在 5、6 月趕出貨，補齊進度，強調需求都還在，也預估今年資本支出將達 50-60 億元，低於去年金額。

業成表示，旗下中國廠區分布在成都、深圳、無錫等地，並未直接受到中國封控措施影響，但封控打亂整體供應鏈物流，坦言 4 月出貨確實受部分影響，雖然傳統第二季營運將優於首季，但目前變數仍多，將密切關注後續變化。

展望今年，業成表示，除筆電、平板需求穩健外，包含車用、屏下指紋辨識應用都可望有所斬獲，其中，業成擁超聲波、電容式、光學式等三大屏下指紋辨識技術，可望扮演相關應用要角，市場也傳，業成電容式屏下指紋下半年可望打入美系手機品牌供應鏈。

資本支出方面，業成表示，今年規劃資本支出約落在 50-60 億元，較去年 70-80 億元低，除持續強化升級平板、筆電生產設備外，其中規劃約 20-30 億元將用於台中后里新廠擴充屏下指紋辨識應用。

業成在今年 Touch Taiwan 智慧顯示展中，也展出多項最新技術與產品，包含曲面與高解析度的透明顯示器、AR HUD、屏下指紋感測，以及適用身份識別、肢體偵測、智能照護的 3D 光學影像感測等，將分別鎖定智能車載、育樂、生醫、零售等多元領域應用。