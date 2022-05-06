業成首季每股賺1.01元近三年同期高 Q2營運審慎

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (6) 日公告首季財報，受惠筆電、平板等需求動能穩健，加上費用控管得當，首季純益達 3.29 億元、年增 45.29%，每股純益 1.01 元，為近三年同期新高，第二季營運目前審慎看待。

業成首季營收達 281.35 億元，季減 19.3%、年增 11.62%，毛利率達 7.61%，季減 3.35 個百分點、年減 1 個百分點，營益率 0.98%，季減 2.75 個百分點，年增 0.62 個百分點，稅後純益達 3.29 億元，季減 74.14%、年增 45.29%，每股純益 1.01 元。

業成指出，首季毛利率略為下滑主因是產品組合不同所致，至於業外方面則有約 8000 萬元貢獻。

另一方面，業成先前預告 4 月出貨、營收將受封城有短期影響，營收結果出爐，4 月下滑至 81.83 億元，月減 36.33 %、年減 23.29%，累計前 4 個月營收則達 363.18 億元，年增 1.24%。

展望本季，業成指出，在封控措施逐步解除下，力拚在 5、6 月趕出貨，補齊進度，強調需求都還在，全年而言，除筆電、平板需求穩健外，包含車用、屏下指紋辨識應用都可望有所斬獲，其中，業成擁超聲波、電容式、光學式等三大屏下指紋辨識技術，將可望扮演相關應用要角。