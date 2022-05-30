廣華-KY新廠陸續完工 下半年迎拉貨潮

汽車零組件廠廣華 - KY(1338-TW) 今 (30) 日召開股東常會，對於今年展望，維持審慎看法，預料第二季營運有望落底回升，隨著中國疫情趨緩解封，下半年將優於上半年，客戶端可望湧現強勁拉貨潮，且新廠將陸續完工投入營運，增添出貨新動能。

廣華透露，旗下東莞廣澤廠房興建主體工程第二季完成驗收，計畫於第三季底完成機器架設，而襄陽廣佳新建二期廠已完成，預計第三季將可投入使用，開封廣佳二期廠也計畫第三季完成興建。

廣華前 4 月合併營收 25.25 億元，年增 8.27%，不過，4 月以來受到中國封控衝擊，單月營收較較去年同期銳減達 25%，並創近 2 年來單月新低，廣華表示，雖目前中國部分地區仍處動態清零階段，使部分新車款訂單有出貨遞延現象，但隨著疫情趨緩解封在望，再加上中國政府有望推出消費刺激政策，將有助品牌車廠於下半年再次展現強勁的回補庫存力道。

廣華預期，第二季營運可望觸底回升，而下半年營運優於上半年。

廣華進一步說明，看好汽車產業朝向節能減碳、新能源車等發展，將帶動環保、輕量化的汽車內飾件產品需求大增，近期積極推廣具有可發光、可觸控和智能化的汽車電子內飾件相關產品，希望完整的產品線，可一站式滿足客戶對於不同表面加飾工藝的需求。

另一方面，廣華已陸續於各生產基地分別導入自動化設備、自動倉儲系統，以因應中國勞動力日趨緊張問題，並提升產品良率。

廣華今日於股會中承認 110 年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並討論通過 110 年度盈餘分配案，決議配發每股現金股利 2.5 元。