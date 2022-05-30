寒舍加強拓冷凍即時版圖 估明年起營運步上正軌

連鎖飯店集團寒舍餐旅 (2739-TW) 今 (30) 日召開股東常會，董事長蔡伯翰表示，由於我國和國際的政策皆趨於國境逐步開放，預估明年起營運將步上正軌，此外，為加強拓展數位和實體通路的銷售平台，也將持續開發新的外賣商品，搶攻冷凍即食版圖。

蔡伯翰不諱言，4 月以來國內疫情急遽升溫，雖未像去年三級警戒時全面禁止內用，但 4 月內用餐飲業績仍下滑 5 成，因此，飯店主打外帶和內用並存模式，雙管齊下拚營收，外帶有助餐飲業績拉回 3 成。

蔡伯翰進一步表示，近期國內疫情尚未明朗，台北喜來登和台北寒舍艾美將持續推出限時優惠價的住房專案，並加碼贈送萬豪旅享家積分；而為了搶攻暑假商機，礁溪寒沐首次推出兒童夏令營專案。

此外，為拓展成長新動能，寒舍不斷開發新外賣商品，開始和 7-11、全家便利商店和美廉社等業者合作，藉此增加銷售渠道。

蔡伯翰也提到，由於疫情嚴重衝擊餐旅業，人員流動率提高，寒舍積極讓「都會商務型飯店休閒化」，運用組織重整和跨部門訓練讓多工人才養成，使休閒和都會型飯店之間的職能可互相支援，人力運用更具效率與彈性，後續仍將思考如何打造更具競爭力的薪酬和福利制度，完整員工成長培訓計畫，以吸引求職者及人才加入。

為強化財務結構提升每股淨值，寒舍於今日的股東常會中通過減資案，以彌補累積虧損，並考量未來營運發展所需，決議辦理私募特別股，以提高自有資金，健全財務結構。

另外，寒舍此次股東會全面改選董事，由本屆新任董事推舉蔡伯翰續任董事長，並暫兼執行長職務。