阿湯哥新片上映首周締佳績 北美周末票房近40億元

根據美國娛樂雜誌《綜藝》(Variety)，由「阿湯哥」湯姆克魯斯所主演的動作鉅片《捍衛戰士：獨行俠》於上周首映後，在北美的周末票房排行拿下冠軍，總票房達 1.34 億美元 (約新台幣 39 億元)。

《捍衛戰士：獨行俠》是湯姆克魯斯於 1986 年所主演《捍衛戰士》的續集，上周末在北美 4,732 家電影院上映，票房收入達 1.34 億美元。由於市場反應超乎預期，加上周一 (30 日) 又適逢美國「陣亡將士紀念日」(Memorial Day)，可望改寫美國影史周末假日票房紀錄。

此外，《捍衛戰士：獨行俠》也是湯姆克魯斯所主演的電影當中，至今唯一一部票房收入在電影上映後的第一個周末就衝破 1 億美元大關作品，是他 40 年演員生涯當中所締造的最佳成績。

前往電影院欣賞《捍衛戰士：獨行俠》的觀眾年齡多超過 40 歲，由於口碑良好，預料眾多在《捍衛戰士》推出時還尚未出生的年輕族群，也會前往電影院觀賞新片。

因疫情而晚 2 年與世人見面的《捍衛戰士：獨行俠》，劇情描述湯姆克魯斯在首集電影所扮演的戰鬥機飛行員角色、在經過數十年之後成為飛行教官的故事。而在第一集電影當中，和湯姆克魯斯有精采對手戲的方基墨也沒有缺席。