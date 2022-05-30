資金重新回流股市 留意六大趨勢對市場的影響

聯準會鷹派升息態度趨緩，讓股市投資氛圍稍有和緩，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，美股資金單周淨流入 217.58 億美元為全球最高，且較前值明顯改善，建議後續要留意包括烏俄地緣政治局勢、供應鏈狀況、通膨預期、央行貨幣政策、美國公債殖利率與美元走勢等六大趨勢對市場的影響。

安聯投信表示，美國就業數據持穩，聯準會會議紀要也顯示目前無意採取更積極的升息步調，部分包括股市在內的風險性資產迎來承接買盤，美國股市四大指數單周皆繳出 6% 以上漲幅，其中費城半導體走揚 8.12% 最為強勁，與明顯改善的淨流入資金相互呼應，量價同步成長。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，在烏俄地緣政治事件未止、通膨預期仍高下，全球央行加速利率正常化步調，市場預期聯準會於今年升息可能或逾 10 碼，並超前反映了貨幣政策緊縮對經濟的影響，故使金融市場大幅波動，全球主要資產類別包括公債、信用債與股市從年初至今皆遭遇逆風，MSCI 世界指數在同期間除能源外也大多走跌。

但要注意的是，市場上半年全球通膨壓力仍大，且在烏俄動盪影響下，全球景氣有偏向放緩態勢與跡象，但預期下半年通膨壓力有望趨緩，屆時聯準會與各國央行的升息速度有望放緩，搭配上各國解封，或將有利於民眾的消費增溫。

DWS 表示，今年對股市的威脅主要來自於債券動向。美國經通膨調整後 10 年期公債殖利率已從負 1.1% 回升到 0.2%，預料將對股市造成壓力。

DWS 表示，未來企業利潤料會因利率走高而受到侵蝕，這對成長型公司尤其不利，不過票為投資者提供一定程度對抗通膨的能力，但估值倍數已從近期高點大幅下修，預期股市可能在波動性再次下降後復甦。

