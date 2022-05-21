〈俄烏衝突〉趕在美國制裁豁免到期前 俄羅斯支付債息避免違約

俄羅斯周五 (20 日) 表示，兩筆國際債券利息已經提前一周完成付款，這似乎顯示俄國有意趕在美國一項臨時豁免令下周一 (25 日) 屆滿之前先支付，避免債務違約。

美國在俄烏戰爭爆發不久後，發布一項允許俄羅斯向美國債券人兌付債券的豁免措施，幫助俄國免於債務違約。這項臨時豁免令預定 5 月 25 日到期，而美國財長葉倫周三表示，不太可能展延。

BlueBay 資產管理公司資深主權經濟學家 Timothy Ash 說，俄國提早完成付款，可能是想避免出現款項未進入債權人帳戶的狀況，因而陷入違約。

俄國周五共支付約 1 億美元的利息，這些利息的付款期限是下周五 (27 日)。俄羅斯財政部已經把這筆錢轉交給俄國的國家證券集中保管所，以轉交給債券人，但因為需要由多個金融中介機構經手，必須全數完成，俄國才能宣稱自己已經完成償債義務。

上述金融中介機構包括代理銀行和結算所，例如花旗集團、歐洲清算銀行 (Euroclear)，他們的總部都不在俄羅斯。俄國在入侵烏克蘭後的幾次付款，就曾因層層制裁措施而卡在中介機構。

目前不清楚俄國周五支付的款項，是否能順利轉交到外國債權人手中。美國財政部、以及先前擔任中介機構的摩根大通，皆未置評。

俄羅斯財政部長 Anton Siluanov 周三表示，如果美國切斷各種管道，俄國將以盧布償債，這不算是違約。

俄國在今年年底前，仍需償還將近 20 億美元的外部債務。在此同時，拜能源價格高漲之賜，俄國 4 月光靠石油和天然氣就賺到將近 280 億美元收入。