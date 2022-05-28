〈熱門股〉和泰車股價創近2個月波段高 朝600元大關靠攏

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 近來發表 TOYOTA 全新純電休旅 bZ4X，引爆搶購潮，開放訂車不到 3 小時接單即超過 1500 張，而和泰車也已開始積極布局環台電能生活圈，未來日系純電車在台銷售可期，激勵本周股價持續朝 600 元整數關卡靠攏，最高來到 597 元，創 2 個月來波段高價，周線連 2 紅。

TOYOTA 在台首款純電動車款 bZ4X，首批配額僅 300 台，定價也略高於消費者預期，要價 159.9 萬元，不過，人氣和買氣仍是相當熱絡，開放接單短短不到 3 小時即超過 1500 張，大幅超出配額。

為了因應 TOYOTA 正在加快發展純電車的腳步，和泰車表示，TOYOTA 正積極布局環台電能生活圈，除了提供全台最多的保修據點達 161 個，TOYOTA 全台經銷商據點委由士林電機建置 80 個以上的充電站。

同時，和泰車與電網營運商 EVALUE 策略合作，可提供總計超過 150 個快 / 慢充充電站。

而 bZ4X 充電系統適用國內最普遍的公建快充規格 CCS1，適用全台超過 1000 個公共充電站點。

法人看好，未來 TOYOTA、LEXUS 等日系純電車，有望在和泰車的陸續引進下，成為國內電動車是另一大亮點。