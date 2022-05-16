英利-KY看好下半年拉貨動能 正強化電動車版圖布局

汽車零組件大廠英利 - KY(2239-TW) 今 (16) 日指出，5 月以來中國各地陸續開放復工，旗下各廠區營運正陸續回復正軌，看好車廠客戶有望在下半年起加強拉貨力道以彌補上半年的生產短缺，而在電動車成長趨勢下，正逐步拓展電動車客戶供貨規模。

英利第一季虧損 0.62 億元，為 8 個季度以來首見虧損，每股虧損 0.53 元，主要是因 3 月以來，中國吉林、上海和廣東等地受到新冠疫情影響，部份生產據點配合政府防疫政策停工，再加上原物料價格高漲，使第一季毛利率下滑至 10.03%，年減 5.37 個百分點。

英利提到，由於第一季新台幣兌歐元貶值較多，匯兌損失達 2714 萬元。

英利主要客戶為一汽大眾、北京奔馳、沃爾沃和吉利汽車等，對於後市，英利認為，隨著各地陸續開放復工，車廠客戶有望在下半年開始加強拉貨力道，以彌補上半年的生產短缺，將持續關注疫情防控情況，與客戶和供應商緊密溝通，確保達成客戶要貨需求。

英利強調，目前積極拓展電動車客戶，專注輕量化車身結構零件、防撞系統零部件的開發，重點發展車身總成零件和複合材料應用，在保有整車車身結構零件配套優勢下，逐步擴展電動車客戶供貨規模，

另一方面，隨著中國政府規劃出台購車補貼，包括放寬限購令、汽車下鄉補貼等，英利看好，此將有助提升汽車買氣。