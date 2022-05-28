航海王看景氣：烏雲密佈仍順風順水？法人反而逢高調節、下修加碼 高出低進操作？

航運超級股東會週，包括台驊投控 (2636-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 等，都在本週召開，下週還有長榮 (2603-TW) 即將登場，本週一萬海強勢漲停，航運股一度吸納當天資金比重 3 成，讓不少水手引頸期盼，航海王又將再次回歸？但隨著股東會的召開，資金回歸平靜，週五的資金比重降到僅 12.4% 左右，相信有不少投資朋友又是空歡喜一場。

對此，摩爾證券投顧分析師陳昆仁分析，去年的航運，是由景氣復甦和資金行情主導，今年很明確的沒有此背景條件，因此難再有大波段獲利，高出低進的機會，倒是不少。

陳昆仁分析，以台驊投控為例，台驊投控具貨運承攬業的身份，對海空運市場及運價狀況了然於胸，公開資訊觀測站公告出的買賣價位則更是精準，5/19 公告，近期累計買進 2,800 張陽明，股價 115.6 元，當天的陽明便守住 115 元，隔天跳空向上，但投資朋友不要忘記，更早些時間，台驊也曾公告在 126~130 元左右，處分陽明股價，對於長榮也是同樣操作方式，逢高賣在 151.31~156 元，又逢低在 124.24 元，買進 2,600 張持股，台驊投控董事長顏益財也早已把「一張不賣，奇蹟自然來」的看法，改為「逢高調節、下修加碼、反覆操作、綿延不絕」，進一步說明此一操作，乃是因為目前貨櫃航運和貨代公司的股價被嚴重低估，而且長榮、陽明今年 EPS 估計至少 50～60 元，投資人在未來二至三年參加配息很值得，陳昆仁指出，懂海的公司、靈活的操作，值得投資朋友參考。

海運景氣展望，在近期股東會中，可以嗅到端倪，台驊投控指出，中國解封，最慢 6 月中旬會有報復性出貨潮，對於下半年展望，看是「烏雲密佈，仍順風順水」，萬海朝今年營運朝超越去年邁進，陽明董事長鄭貞茂則對小股東爭取股利加碼時，也說出希望採取平衡股利政策，因為航運業景氣變化大，不要殺雞取卵，對此，陳昆仁分析，航運業今年雖不如去年高成長，但對於充滿變數的一年，營運仍然謹慎穩健。

陳昆仁提醒，今年航運股因為有高殖利率支持，所以跌出投資價值的時候自然會有低接買盤，而逢高賺到股價價差時，也會有人不想賺配息，而且景氣循環股的特徵就是獲利會隨著景氣波動，不會複製去年爆漲行情，所以也不能單純以本益比低，當成買進參考，因此建議投資朋友，在搭乘法人順風車的同時，也要有彈性操作設置停利點的思維。

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