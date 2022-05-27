〈美股早盤〉數據支持通膨見頂預期 道瓊有望中止連8周下挫

周五 (27 日) 最新公布數據，幫助市場對通膨已經見頂的預期上升，風險情緒轉佳。美股周五早盤主要指數上漲，道瓊工業指數上漲 0.2%，標普 500 指數上漲 0.62%，那斯達克指數上漲 1.07%，費半上漲 2.1%。

道瓊指數、標普 500 指數和那斯達克指數本周有望收高。本周截至周四，道瓊漲 4.4%，標普 500 漲 4%，那斯達克漲 3.4%，其中大部分漲幅來自周四。儘管如此，較先前紀錄高點，那斯達克指數仍跌 27.6%，而標普 500 和道瓊指數分別下跌 15.8% 和 11.7%。

聯準會首選的通膨指標核心個人消費支出 (PCE) 物價指數在 4 月較上年同期上揚 4.9%，與經濟學家預測的 4.9% 的通膨率中值一致。

此前在周四公佈的數據顯示，消費者轉向更廉價的商品，折扣零售商 Dollar Tree Stores(DLTR-US) 成為這一趨勢的最大贏家之一，預計投資者周五將繼續關注零售商財報。

周四房地產市場數據疲弱，零售企業下調獲利指引，這些都表明經濟中一些最具泡沫的領域正在降溫，不過本周的初請失業金人數好於預期，也提振了股價表現。

本周末及下周一是美國陣亡將士紀念日假期，也是旅遊旺季，但市場當心創紀錄的美國汽油價格將打擊旅遊需求。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 25.66 點 0.17%，暫報 32691.85 點

那斯達克上漲 125.08 點或 1.07%，暫報 11865.73 點

標普 500 上漲 25.23 點或 0.62%，暫報 4083.07 點

費半上漲 63.27 點或 2.11%，暫報 3057.88 點

台積電 ADR 上漲 2.0% 至每股 92.85 美元

十年期美債殖利率下跌 1 個基點至 2.73%

紐約輕原油下跌 0.26%，至每桶 113.79 美元

布蘭特原油上漲 0.08%，至每桶 117.49 美元

黃金上漲 0.5% 至每盎司 1862.80 美元

美元指數下跌 0.08%，至 101.775

焦點個股：

戴爾 (DELL-US) 上漲 17.96%，報 51.82 美元

PC 大廠戴爾周四公布最新財報，在商用 PC 銷售穩健成長以及網路設備需求強勁的推動下，戴爾 Q1 營收創同期新高，Q2 財測也優於市場預期。

但戴爾共同營運長 Jeff Clarke 警告，晶片缺貨和中國封控導致訂單不斷積壓，影響至少會持續到本季。

拼多多 (PDD-US) 上漲 6.48%，報 44.65 美元

中國的拼多多周五公布的財報營收優於預期，因為由於該國部分地區新冠病例死灰復燃，越來越多人在網上購物。

隨著中國對抗嚴重的新冠疫情感染爆發，絕不妥協的「清零」政策已將數億人置於嚴格的封鎖之下，讓他們依賴電商平台購買雜貨和其他物品。拼多多的商業模式允許買家在團購產品時享受更大的折扣，這有助於它吸引可支配收入較少的消費者，尤其是在第二線城市。

GAP(GPS-US) 下跌 6.92%，報 10.35 美元

美國休閒服飾零售商 GAP 周四公布第 1 季財報與去年同期相比由盈轉虧，旗下平價品牌 Old Navy 搶攻大尺碼市場的成效不彰，成為拖累上季業績的主因。

GAP 財務長 Katrina O’Connell 於聲明表示，公司正在修訂全年展望，才能反映特定因素對公司近期業務表現的影響，包含 Old Navy 的挑戰、消費環境不確定性、成本阻力以及中國經濟放緩等。

每日關鍵經濟數據：

美國 4 月核心 PCE 物價指數年增 4.9%，預期 4.9%，前值 5.2%

美國 4 月個人消費支出 (PCE) 月增 0.9%，預期 0.8%，前值 1.4%

美國 4 月個人收入月增 0.4%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 4 月商品貿易帳 (億美元)-1059.4，預期 - 1148，前值 - 1259

華爾街分析：

FS Investments 首席市場策略師 Troy Gayeski 認為，目前市場走勢是經典的熊市反彈或從底部反彈，人們對通膨預期發生了逆轉，市場出現新的看多力量。

iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 表示，市場先前似乎看得太壞，定價過低，接下來可能見到更多的穩定。但未來 3-6 個月，市場環境仍將受限。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 認為，夏季上漲行情正在擴大，但之後仍可能下跌，「我們會逢高減倉，但不會倉促行事」。

