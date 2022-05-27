主計總處估我今年GDP不保4 通膨壓力恐創近14年新高

主計總處今 (27) 日公布我國今年最新經濟成長率 (GDP) 預估值為 3.91%，較 2 月預測值一口氣下修 0.51 個百分點，顯示今年恐無法「保 4」，主要是因疫情衝擊內需動能；而全年消費者物價指數年增率 (CPI) 為 2.67%，上修 0.74 個百分點，恐創 2009 年以來新高。

就單季來看，主計總處初步統計第一季 GDP 為 3.14%，略上修 0.08 個百分點，其中，國外淨需求對經濟成長貢獻 1.54 個百分點，內需方面，民間消費對經濟成長僅貢獻 0.18 個百分點，所幸，在廠商擴增產能和運輸業提升運力的帶動下，資本形成對經濟成長貢獻 1.49 個百分點。

而今年各季 GDP 預測值分別為 3.14%、3.31%、4.81% 以及 4.29%。

主計總處說明，出口可望續呈增勢，預估全年輸出實質成長 5.85%，上修 0.32 個百分點，不過，內需方面受到疫情衝擊，民間消費實質成長 3.10%，下修 2.00 個百分點。

同時，民間投資實質成長 4.61%，下修 1.04 個百分點，併計公共投資並剔除物價因素後，全年固定投資實質成長 4.64%，下修 1.23 個百分點。

主計總處進一步說明，俄烏戰事僵持衝擊國際能源及原物料市場，美國因應通膨的升息循環造成金融市場震盪，加上中國封控措施，為全球恢復中的供應鏈秩序再添變數，均制約經濟成長力道。