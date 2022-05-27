〈中華電股東會〉已與三家國際低軌衛星業者技術合作 期望明年在台推出

全球正發展低軌道衛星產業，國內近期也公布相關草案，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (27) 日股東會後表示，已跟國際 3 家低軌道衛星業者有技術合作，但業務尚沒有進展，期望明年可以在台帶來服務。

談到低軌道衛星布局，謝繼茂表示，全球共有 4 家業者，與其中 3 家業者有技術交流，目前技術對接不成問題，不過業務面尚不成熟，尤其從台灣法規面來看，外資來台國際業者若要在台申請頻譜執照可與台灣業者合作，但外資直接持有股份總數不得超過 49%，此舉與業者策略不同調。

謝繼茂指出，雖然目前與國際業者有技術合作，但業務尚無太大進展，明年有機會可以在台灣推出服務，不過沒有相當大的把握。

此外，SpaceX 馳援俄烏戰爭，突顯通訊關鍵，中華電說明，為確保離島通訊安全，規劃增建兩條海纜，台澎金四號海纜預計投資 9.43 億元，預計 113 年底完工、台馬四號則擬斥資 8.56 億元，估 114 年底完成。

謝繼茂表示，對於台馬間的通訊相當重視，未來微波通訊容量將會提升 2 倍，本島與離島間的第四號海纜目前也已經在規劃中，約 2-3 年後就會興建完畢，對於未來台馬間的通訊絕對會有幫助。

另外，微波通訊部分，中華電指出，目前台馬微波總容量為 2.2Gbps，同步正在擴增當中，未來完成後將會達到 4.4Gbps 以上。