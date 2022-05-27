瑩碩生技藥證陸續到手 全年營運優於去年

瑩碩生技 (6677-TW) 今 (27) 日舉行股東會，展望後市，總經理顏麟權表示，泌尿科用藥列優平將申請健保藥價，預計第四季展開銷售，多項藥品也陸續取得藥證，加上子公司營運回升，看好今年營運優於去年。

顏麟權指出，過去投入的研發成果顯現，公司近年密集取得藥證，其中，透過 CORS(滲透泵控制釋放系統) 技術平台開發出的泌尿科用藥列優平，已獲台灣衛福部食藥署 (TFDA) 核准上市，後續將提出健保藥價申請，第四季可望展開銷售。

此外，今年將有 3-4 個藥品在台灣、中國分別提交藥證審查申請，包括以 COMP(多功微粒藥物組合系統) 平台開發，用來治療攝護腺肥大的新劑量新藥，有望隨著藥證到手，挹注營收和獲利成長。

子公司營運方面，泰和碩代理韓國新冠唾液抗原快篩產品，已向 TFDA 提出專案輸入申請，該產品為家用型並以唾液為檢體，具採檢無痛、操作門檻低等優勢，適合兒童與需要頻繁採檢的族群，一旦獲准進口，不僅有助提高民眾對新冠篩檢的接受度，對母公司合併營收也將帶來貢獻；歐帕在客戶轉換調整告一段落後，營運可望重返成長軌道。

談到研發費用，顏麟權表示，公司專注於劑型改良開發，建立起多個特殊劑型藥物平台，因此研發費用佔比高，近兩年集團投入的研發預算 1 億元以上，去年 1.1 億元，年增 10.76%，占年度營收的 13.52%，今年將持續擴大研發投入，盼透過高強度的研發支出累計營收與獲利的能量。

董事長王建治提到，去年疫情依舊嚴峻，邊境管制未解除，影響海外合作業務的推進，導致整體營運未如預期成長，但公司仍加大研發力度並調整策略，朝向與國內同業結盟進行資源整合，隨著合作綜效顯現與階段里程碑金達標，去年全年維持獲利，但為保留資金繼續衝刺營運，今年將不配發股利。