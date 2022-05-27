鉅亨美股雷達：市場關注PCE數據 戴爾盤前股價漲逾9%

美股重要看點：

美今日將公布 4 月個人消費支出物價指數 (PCE)。美國 10 年期公債殖利率來到 2.725%，美股期貨週五 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.06%，標普 500 期貨漲 0.25%，那斯達克 100 期貨漲 0.42%。

投資人關注 4 月 PCE，這是 Fed 首選的通膨指標，定於美東時間上午 8:30 發布。密西根大學 5 月消費者信心指數終值將於美東時間上午 10 點公布。

瑞銀投資銀行首席策略師巴維加 (Bhanu Baweja) 表示，他的公司認為通膨已經達到頂峰，物價成長讀數可能開始下降。他說，「與此同時，我們認為美國經濟狀況良好，毫無疑問，這是周期後期，但衰退並非迫在眉睫，順便說一句，我不認為市場認為它迫在眉睫。」

摩根大通分析師 Marko Kolanovic 指出，股市大跌過程中，企業正加大買回自家股票的力度。標普 500 指數成分股公司今年以來宣布的庫藏規模，已達到創紀錄的 4290 億美元。

摩根大通認為，近期想買回股票的還不只是企業，共同基金、退休基金和外國主權財富基金，都可能進行月底的「再平衡」，有望再推動股市反彈。

俄烏戰爭方面，隨著烏克蘭東部戰況日趨激烈，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 指責，俄軍的攻勢最終可能使得頓巴斯地區杳無人跡，是執行明顯的「種族滅絕」行動。軍方表示，烏東戰事已到最激烈的程度。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 PCE 指數年增率 (%)，預估 6.3，前值 6.6

美國 4 月核心 PCE 指數年增率 (%)，預估 4.9，前值 5.2

美國 4 月個人支出月增率 (%)，0.7，前值 1.1

美國 5 月密大消費者信心指數，59.1，前值 59.1

重要個股動態：

PC 大廠戴爾 (DELL-US) 周四 (26 日) 公布最新財報，在商用 PC 銷售穩健成長以及網路設備需求強勁的推動下，戴爾 Q1 營收創同期新高，Q2 財測也優於市場預期。週五盤前股價上漲 9.26%。

雖然財報數據並未凸顯俄烏戰事、中國封城或總體經濟變化對公司的影響，但戴爾共同營運長 Jeff Clarke 警告，晶片缺貨和中國封控導致訂單不斷積壓，影響至少會持續到本季。

戴爾預期，Q2 零件成本將增加，物流成本也會維持在較高水平，不過，即使通膨、晶片缺貨和地緣政治問題為經濟前景帶來不確定性，目前 IT 需求仍屬健康。

DELL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

即使通膨高漲，美國消費者在生鮮食品、家具和燃料方面的開銷仍強勁，使美國會員制量販巨擘好市多 (Costco) 上季營收優於市場預期，然而同店銷售增幅不如市場所料，且毛利率下滑，盤後股價周四 (26 日) 應聲挫跌近 2%。

好市多在會計年度第 3 季 (5/8 止) 包含會員費的總營收年增 16% 至 526 億美元，優於 Refinitiv 訪調分析師所估的 517.1 億美元。該季淨利 13.5 億美元，不計部分項目的每股盈餘 3.17 美元，符合分析師預估的每股 3.03 美元。

COST 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

推特 (TWTR-US) 股東已向美國加州北區地方法院提起訴訟，控告特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 涉嫌以非法行為，令外界對他收購推特的出價產生質疑。

該訴訟稱馬斯克試圖拉低推特股價，因為他想放棄收購推特的交易，或取得談判砍價的籌碼。

該訴訟也將總部位於舊金山的推特公司列為被告，並聲請集體訴訟與損害賠償。