國際中橡印度新廠年底投產 三管齊下拚轉型

國際中橡 (2104-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長辜公怡表示，營運持續三管齊下，紮根碳黑本業轉型，包括擴增印度廠產能及透過土耳其建廠布局歐洲市場，超前投入環保設備，與研發高值化碳黑產品，因應新能源產業發展契機。

由於生技權利金貢獻近尾聲，總經理黃柏松強調，公司持續為此佈局，包括擴大印度產能、透過土耳其建廠布局歐洲市場等，同時也在林園廠成立研發中心，為多項新產品研發做準備。

黃柏松指出，印度德里廠經過 2 年整頓，已步上穩定成長軌道，而印度新廠古吉拉特廠因疫情停工三次，今年可望順利投產，未來公司總產能可望達 94.5 萬噸，較目前成長 18.8%；至於土耳其廠則在整地、設計規劃中，未來投產後，總產能可望突破百萬噸，躋身全球前五大碳黑廠。

黃柏松表示，國際中橡也持續投入環保設備，過去 5 年在美國廠、印度、台灣等廠，投入建置脫硫脫硝設備金額總計 2.85 億美元，其中馬鞍山廠排放績效評級，已於去年底獲安徽省發函升級為 B 級企業，未來在天候重汙染期間，僅需配合適度減產、無須全產線停產。

另外，黃柏松強調，將持續布局高值化碳黑，特碳產品初期以泛用塑料應用為主，今年將擴大工程塑料與電線電纜屏蔽料應用市場，也正研發高值化碳黑產品，加速推動導電相關產品。