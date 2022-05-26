〈台泥股東會〉水泥窯同步轉型 目標廢棄物處理超越水泥生產

台泥 (1101-TW) 董事長張安平表示，透過水泥窯處理廢棄物、使用替代原燃料，能同時達到減碳效果並節省成本；據了解，台泥近年更在內部會議明確要求，廢棄物處理是水泥窯的主業，目標超越水泥生產。

台泥說明，利用水泥窯高溫協同處理垃圾與廢棄物可達三項效益，第一，成為水泥替代原料與燃料，成本僅有煤價的三分之一到二分之一；第二，廢棄物處理同時可以幫助社會解決問題，像是半導體的氟化鈣污泥等；第三，處理廢棄物更可以減少「碳排放」，在歐洲更可以銷售，目前台泥在手碳權價值超過 50 億元。

提到碳費，張安平認為，雖然確實會造成通膨、造成企業成長放緩，但這影響是個必然的過程，像是碳費亞洲便宜、歐洲貴，或許經濟發展影響有差，但重點是歐洲相當看重這塊，而就台灣而言，他個人認為，碳費有要納入法規必要性。

依照台泥規劃，預計到明年，台灣及中國處理的廢棄物量將超過 1000 萬噸，替代燃料使用量超越 130 萬噸，減碳量超越 100 萬噸轉投資的歐洲水泥公司 CIMPOR 及 OYAK，也積極使用替代燃料；另外，達和環保每年也為台灣 7 縣市處理 220 萬噸垃圾。

除了綠能、環保事業外，台泥表示，也會透過資產活化多元，為股東創造合理的利潤，會以開發並投入經營模式長久獲利，如位在基隆路的台北廠原址，打造「城市綠色生態山谷」，綠色環保建築設計，將成為未來台北都會區指標。

另外，竹東廠區舊址預計結合知名開發商打造新竹新的指標生活園區；位於中國錢塘江旁的台泥公亮大樓，則預計 2024 年初完工，將是集團在中國能源及廢棄處理事業營運中心，結合儲能綠能，朝商辦百貨飯店多角化經營。