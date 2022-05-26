〈台泥股東會〉電池產能2024年將達2.16億顆 估貢獻營收300億元

台泥 (1101-TW) 衝刺電池事業，到 2024 年集團電池年產能可達 2.16 億顆，且預估在國際市場需求強勁、售價將逐年攀升，每顆單價可達 5 美元，以此估算，台泥電池事業在 2024 年可望貢獻超過 300 億元的營收。

台泥董事長張安平表示，預計到 2025 年，電池、儲能、綠能等新能源事業，都將會是集團主要營業動能之一，水泥事業的比重則會稍微下來。而台泥電池事業在首季已經轉虧為盈，未來在電池規模擴大、新案場建置完成下，也可望帶動毛利上升、貢獻獲利。

據了解，台泥三元能源科技在小港的超級電池工廠，去年第四季動土，預計明年第一季投產，年產能 1.8GWh，可生產約 2.4 萬台電動汽車所需長程電池量，加上原本台泥旗下的能元科技，電池總產能將提升至 3.3GWh。

張安平表示，未來電池事業也不排除繼續擴充產能，主要還是人才跟供應鏈的問題，尤其在原料方面，台灣電很缺，但是是可以開發出來的，只是需要時間，目前台泥除了自身研發外，也積極培養本土化供應鏈。

儲能方面，台泥全球建置量預計今年底超過 400MWh，到 2024 年全球儲能建置容量預估超過 2900MWh；其中，在台灣的部分，除了和平電力之外，2025 年在台總再生能源發電量預估可達 RE100 倡議標準，但台泥目前仍以供給台灣出口企業的綠電需求為主。

歐洲市場則以去年併購的 NHOA 為主，目前完成及規劃中案場橫跨義大利、西班牙、希臘、澳洲、新加坡、智利及美國等 26 國。張安平透露，現在積極開發搭載 DC 快充的儲能電動車充電站應用，由於能直接透過電池之間的充放電，不必透過電網，能減輕電網壓力，會成為未來趨勢。

在綠電投資上，台泥各項綠能計畫包括風電、光電、地熱及海洋溫差等，預計到 2025 年將總建置超過 500MW；張安平指出，要讓綠電能夠被充分有效運用，相對應的儲能需求比例須達到綠電的 20%，2025 年全台至少需要 5GW 的儲能，且在全球 RE100 氣候倡議下，都將帶動台灣工業綠電及儲能的龐大需求。