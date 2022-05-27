外資回頭買超逾200億元 加碼金融股、友達

台股今 (27) 日在 19 大類股全面走揚激勵下，終場大漲 297 點，收全場最高 16266 點，成功收復萬六、月線支撐，三大法人合計買超 235.56 億元，其中，光外資就回頭買超約 203 億元，鎖定近期修正的金融類股加碼，觀察前十大買超標的中，就有五檔金融股，此外，面板股友達也同獲外資青睞，買超逾 3.1 萬張。

期貨操作方面，外資今日加碼 4699 口多單，多單未平倉口數升至 9212 口，投信則小幅減碼 494 口空單，空單未平倉口數來達 10064 口，自營商則減碼 765 口多單，多單未平倉口數降至 9048 口。

外資今日回頭買超台股 203 億元，是近兩個月來單日最大買超，鎖定近期大幅修正的金融類股加碼，其中，買超中信金 39594 張居冠，友達位居第二也有 31164 張，開發金 21801 張則排名第三，其他還有國泰智能電動車、永豐金、華新、華孚、鴻海、台企銀、新光金等。

不過外資反手大砍元大金 13169 張，散裝航運指標慧洋 - KY 也遭調節 10511 張，前十大賣超標的還有富邦越南 ETF、奇鋐、昇陽半導體、欣興、東鹼、廣達、明基材、金寶等。

內資方面，投信今日則小幅賣超台股 0.68 億元，與外資對作，賣超友達 9695 張，永豐金、開發金也各有 7263、5210 張，其他則依序為大成鋼、智原、南亞科、鴻準、第一金、遠傳、聯強等。

投信買超方面，持續加碼華新，今日再買超 10652 張居冠，多檔指標權值股也獲青睞，包含台泥、日月光投控、仁寶、宏碁、大聯大、上海商銀、元大金、可成等，電子紙大廠元太也入列前十大買超標的。