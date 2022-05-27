融程電擴大與美系半導體設備商合作 可望成獨家供應商

強固型平板廠融程電 (3416-TW) 今 (27) 日召開股東會，董事長呂谷清表示，目前除了車用檢測有新客戶加入外，半導體業務也有新進展，與美系半導體設備客戶的合作擴大，後續更可望成為獨家供應商。

呂谷清透露，過去美系客戶搭載在設備上的 Panel PC 供應商是美企，但未來融程可望取代成為獨家供應商，目前已經走到軟硬體認證階段，順利的話第四季會開始生產，後續則會直接交貨給如國內晶圓代工大廠等終端廠商。

其餘新客戶方面，呂谷清表示，車用檢測透過大客戶 Honeywell 再增加一個國際大廠，強固型筆電也有個客戶在談，主要應用在公共、警用、國防等政府標案，都是 3 年以上大單。

不過，呂谷清也坦言，中國封控、國內疫情，以及持續缺料等因素，多少干擾短期營運，出貨以及新品量產都受影響；此外，德國部分客戶持續 WFH，以及通膨、俄烏戰爭等因素，確實也看到新訂單進來的狀況沒有預期強。

但呂谷清也強調，第二季還是會成長，第三季則要觀察料況，但從供應商得到的消息，下半年料到貨狀況會好一點，因此，第四季並不會太差可以追回來，加上漲價效益陸續發酵，全年營收成長、毛利率持平的目標不變。

呂谷清進一步指出，目前在手訂單能見度還是很高，訂單出貨比大於 1，且沒有看到客戶取消訂單或是 Overbooking 的狀況，大部分都還是因為料況問題導致出貨遞延，但預計到明後年可望邁入出貨高峰，中長期成長動能仍佳。

以營收占比來看，融程電車輛診斷 / 電動車占 31%、倉儲物流 25%、醫療保健 7%、工廠自動化 / 運輸等其他為 37%。呂谷清表示，半導體目前比重僅低個位數，但預計到明年可望衝上 1 成。