三變數衝擊股債走勢 基礎建設躍投資新寵

升息、通膨與疫情持續衝擊全球股債市，但調查顯示，因應通膨與升息趨勢，讓基礎建設躍居投資新寵，根據顧問公司 bfinance 調查，過去 12 個月已有 31% 受訪者增加投資基礎建設資產，46% 受訪者預計未來 12 個月將增加基礎建設投資，高居各資產之冠，比例高於私募債券 (42%)、房地產 (39%)、通膨連結債 (14%)、或是上市股票和債券資產的比例。

根據顧問公司 bfinance 調查，82% 受訪者擔憂通膨和利率上揚恐影響其達成中期投資目標的能力，而從市場面來看，今年以來全球股債市走勢震盪，其中史坦普全球基礎建設指數今年以來逆勢上漲 6.91%，優於 MSCI AC 世界指數下跌 15.73%，成為金融市場異軍突起的投資黑馬。

富蘭克林證券投顧表示，第一季末供應鏈瓶頸緩解但改善速度比預期慢，讓庫存和通膨擔憂加劇，加上中國防疫封控影響，預期供應鏈問題會再持續一段時間，增添總體經濟和聯準會緊縮政策的不確定性。

而高盛證券也看好在通膨環境下實質資產將在投資組合扮演一席之地，有助於分散傳統股六債四投資組合風險，追蹤 1950 年以來美國通膨高於 3% 且通膨持續上揚的環境下，實體原油和商品表現最強勢。

進一步來看，未來即使通膨自高檔放緩但仍高於 3% 的環境下，具備現金流量創造能力的基礎建設、房地產、能源和黃金礦脈類股的表現依舊可期。

富蘭克林證券投顧認為，上市基礎建設股票不僅具備實體資產的通膨轉嫁能力，因為有政府監管或特許經營權契約保護，因此能提供穩定現金流量且波動風險較低的優勢。