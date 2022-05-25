多頭氣勢承壓 投信估生技股下檔空間有限有望反彈

升息與通膨壓抑股市多頭氣勢，但生技股也無法幸免於難，但保德信投信表示，從歷史經驗來看，從 2021 至 2022 年期間，生技股修正幅度已達近 20 年最大，顯示未來下檔空間有限，若能搭配具有防禦性質的醫療類股，更能增添未來掌握市場彈升的契機。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，自從 2000 年以來生技類股共出現過 4 次超過 30% 的回檔，除了 2000 年與 2015 年下跌是與產業面相關，2018 年與本次的拉回都是受到外部風險因素拖累，實質上醫療生技產業的創新能力不減反增。

從財報數據來看，具有長期成長趨勢的主要產業相比，醫療產業目前已公布的第一季財報表現最佳，營收年成長率 13.7%，淨利年成長率 9.9%，營收獲利優於預期的比例超過 8 成

江宜虔表示，在市場投資氣氛悲觀影響下，目前美國中小型生技指數 XBI 的股價評估，已接近歷史低點，然醫療產業結合新技術及 AI 應用，將可加速新藥開發並大幅降低研發成本，挹注長期獲利。

至於短期則有多項重要新藥將於上半年陸續公布臨床實驗結果，現階段反而是逢低分批布局的時機。

江宜虔表示，從現金水位來衡量，生技產業更是出現長足的進步，估計產業目前平均現金水位，約可支應未來 3 年的研發支出，相較於 2008 至 2009 年平均僅可支應 1.5 年，已有明顯進步。

而即使是尚未獲利的生技公司中，現金僅可支應未來 1.5 年研發支出的公司家數，只占整體生物科技類股的 9%，由於產業創新能有效對抗通膨，生物科技持續在研發的投入有利維持產業創新動能，短期受到市場預期利率上升影響而股價出現修正，實為長期布局時點。

江宜虔建議，眼見醫療生化產業的次產業差異不小，建議投資人平衡布局，並在具創新能力及技術平台的新藥研發、醫療器材和醫療服務業者中擇優加碼，同時為降低波動風險，可著重投資於具創新技術、產品差異化大，以及具高度競爭力的廠商。(資料來源： 保德信，2022/05)

