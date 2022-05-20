G7成立全球糧食安全聯盟 因應二戰以來最嚴重饑荒

七大工業國集團（G7）發展部長會議周四（19 日）在德國柏林閉幕，各國同意成立全球糧食安全聯盟，以因應俄烏大戰引發的全球糧食危機。

全球糧食安全聯盟旨在確保增加資金，並密切協調糧食安全措施。除了 G7、世界銀行、歐盟執委會，該聯盟也獲聯合國全球危機因應小組、聯合國世界糧食計畫署（WFP）、國際農業發展基金（IFAD）、挪威、丹麥等國家和國際組織支持，該聯盟也會開放民間部門與市民社會組織加入。

德國經濟合作暨發展部長 Svenja Schulze 說：「俄烏衝突加劇全球糧食短缺，第二次世界大戰以來最嚴重的饑荒迫在眉睫，正因如此，我們需要採取堅定和一致的行動，共同確保把糧食迅速送到饑餓的人手上。」

Schulze 並說：「我們還希望確保永久性改變結構，使開發中國家今後更有能力自給自足，而不是依賴全球市場」。

農業分析公司 Gro Intelligence 執行長 Sara Menker 周四則在聯合國安理會糧食安全會議上表示，官方數據顯示，全球小麥庫存占全年需求量的比率為 33％，但實際比重接近 20%，為 2008 年金融危機以來最低紀錄，全球小麥庫存量只能撐 10 周。

WFP 日前發出警告，人類可能面臨二戰以來最嚴峻糧食危機，多達 17 億人正暴露在糧食、能源及金融體系的破壞之下，導致貧困和饑餓問題惡化。