聯合國提議放寬俄國化肥制裁 換取烏克蘭小麥等糧食出口

華爾街日報 (WSJ) 報導，根據外交界知情人士，聯合國秘書長古塔瑞斯 (António Guterres) 為避免全球陷入糧食短缺，提議降低俄羅斯和白俄羅斯的鉀肥出口限制，以讓烏克蘭糧食出口到世界各地。

俄羅斯已經封鎖烏克蘭在黑海的所有港口，使載運糧食的貨船難以駛離黑海。根據報導，目前俄國並未認真看待磋商，但身為黑海主要勢力的土耳其願意參與，協助拆除黑海水域地雷以及疏通航運。

白俄的鉀肥因為西方國家制裁無法出口到世界各地，戰事本身也影響俄國一部分化肥出口。俄羅斯和白俄羅斯出口的鉀肥占全球超過 40%。

烏克蘭本身則是玉米、大麥、葵花油、葡萄籽油出口大國，更和俄羅斯合計供應全球將近三分之一小麥。穀物經紀商 Maxigrain 統計，烏克蘭 2022-21 收成年出口的玉米和小麥，超過 95% 經黑海運輸。

在烏克蘭經黑海出口的小麥大幅減少之後，全球更依賴印度小麥出口。但印度上周六以確保國內糧食安全為由，宣布暫停小麥出口，刺激小麥價格飆漲，顯示糧食保護主義正在升高。

美國駐聯合國大使 inda Thomas-Greenfield 周一表示，支持古塔瑞斯為幫助烏克蘭農作物重返國際市場所做的努力，但她拒絕談論更多細節。

歐盟貿易官員則透露，歐美正攜手尋求改善糧食供應鏈的安全。

聯合國世界糧食計畫 (WFP) 主任 David Beasley 曾在 3 月警告，全球糧食計畫有 50% 農作物是向烏克蘭採購，俄烏戰爭爆發，嚴重威脅 WFP 滿足全球 1.25 億人口糧食需求的能力。

根據古塔瑞斯，目前世界上有 36 個國家超過一半小麥仰賴烏克蘭和俄羅斯，包括一些極為貧窮落後的國家，如黎巴嫩、敘利亞、葉門、索馬利亞、剛果民主共和國。