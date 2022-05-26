觸底時機到了沒？ 多人推薦這樣買入更好

今年以來，全球股市大波動，以科技股為主的那斯達克指數下跌超過 25%，何時可抄底買進，底部在哪? 是不少投資人近期困擾的問題，但影響一支股票價格走勢的因素眾多，沒人能十足確認股票的價格何時觸底，或者是達到了下跌勢頭减弱的點？

拉回就是買點的投資招數，真的可以這樣玩嗎？

有專家分享判斷能否進場抄底，分為兩個層面。1「跌幅」：底部在哪裡，找到合理、安全的區域，不論是股價波動激烈重挫或者拉長時間緩跌，都是由下跌行情來產生，並非精算的確切數字。

2「現在的跌幅及未來的漲幅」股價歷經下跌行情之後，需要時間恢復，重新蓄積能量才有上漲機會，所以後續有多少漲幅是第二個衡量基準。

觸底時機，市場上投資人互相觀望，默默觀察大戶的投資趨向，現階段面對波動，看好長線趨勢，選擇 ETF 定期定額買進方式。

接著可從鉅亨站上美股 ETF 龍頭指數，觀察整體漲跌幅不如個股漲跌波動大，且彭博另外統計近一周整體股票型 ETF 續獲資金淨流入 204.71 億美元。股市重獲資金青睞，各類型 ETF 普遍獲資金淨流入。

定期定額方式買入 ETF 能夠幫助投資人資金以好幾筆不同的時間點以不同價位買進，能有效分散市場波動，下跌期間持續買入更多股數或單位數，長期下來將能逐漸攤平投資成本，在市場回升時又能轉化為成長空間，比單筆投入來得相對較有保障。

現階段許多投資人可能不敢輕舉妄動，如果提前布局，放長線等待豐收，加上透過手續費優惠方案，提供新申購僅花一次即享吃到飽，後續無須再扣費用，同時手續費以最低費用計算，長久下來也能攤平跌幅比例。

鉅亨小編另外分享，以定期投資基金一年績效觀察，長期也有 20% 以上的表現，拉長觀望至 3-5 年，皆能帶給投資人不錯的配息績效。

不論是美股、台股、基金，定期定額投資在現階段買入提早佈局可能更划算。

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註：基金定期投資績效計算皆有考慮配息，計價基準為原幣別。定期投資報酬計算方式：A. 每月月底扣款 10000 元，每次的配息會再投資回去；B. 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。