意德士兩大產品成長強 不排除提前規劃擴廠

半導體設備耗材廠意德士 (7556-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長闕聖哲表示，今年全氟密封材、曝光載台的真空吸盤兩大產品，不論是銷量、絕對金額都會持續成長，且因應訂單增加，不排除提前規劃擴廠計畫。

代理發言人周明璇指出，隨著 2022-2024 年全球 8 吋、12 吋晶圓廠產能不斷增長，帶動製造設備零組件耗材需求強勁，且因新晶圓廠產能集中在台灣、韓國、中國等，意德士在設備零組件耗材市場佔有地緣優勢。

細分各項產品線，周明璇預期，全氟密封材、真空吸盤皆會較去年成長，維修業務相對持平，其他產品線則微幅增加。

意德士也持續開發新品，在氟化橡膠產品方面，抗電漿腐蝕材料去年已自行設計抗電漿的測試機台，其精密程度與客戶一致，可模擬客戶在腔體真實使用狀況，有助公司跟進客戶先進製程；低金屬汙染應用也預計第四季進入下一階段計畫。

至於低釋氣微汙染防治，闕聖哲補充，隨著先進製程越來越嚴謹，經過將近 1 年測試，產品已經通過認證，現已放量生產，預計第四季完成產能提升計畫，滿足客戶快速成長的訂單需求。

另外，隨著客戶先進製程往前推展，真空吸盤規格也越來越嚴謹，意德士除既有開發計畫，現正進行獨家測試平台開發，目標加速建立大數據資料庫，達到客戶在新製程的應用需求。

由於意德士竹東廠已經填滿，不排除加速增建新廠，規劃增建新廠，以因應增加未來成長動能，樂觀看待全年營運。