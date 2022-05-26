元太攜日商推電子紙筆記本 攻日本商用市場

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (26) 日宣布，聯手日本綜合貿易公司伊藤忠商事 (ITOCHU Corporation) 推出 ALTERIC NOTE 電子紙筆記本，鎖定日本企業、商用領域市場，共同推動辦公室無紙化環境。

元太去年 12 月就宣布與伊藤忠商事共同合作推廣電子紙產品應用，元太指出，雙方首個合作專案是採用元力電紙平臺 (Linfiny) 研發設計的電子紙筆記本解決方案，由伊藤忠推出自有品牌電子紙筆記本 ALTERIC NOTE，預計由伊藤忠商事集團旗下 Conexio 在日本銷售。

Linfiny 則是元太與日本 SONY 半導體合資成立的公司，專注在電子紙筆記本研發與製造。

元太日本分公司總經理住田直樹 (Naoki Sumita) 表示，與伊藤忠商事合作推出首款電子紙應用產品，將可望同時滿足日本企業對提升工作效率，並降低資源消耗的兩項需求，期待未來雙方擴大合作，推出更多電子紙應用產品。

伊藤忠商事情報和通信部門長梶原浩 (Hiroshi Kajiwara) 則指出，旗下首款電子紙筆記本 ALTERIC NOTE 將可望滿足企業對數位轉型的需求，也預計由伊藤忠、Conexio 負責銷售。

隨著企業擴大導入電子紙筆記本後，將可望大幅降低碳排，元太舉例，若以一間有 125 家分行的金融機構為例，在導入電子紙筆記本後，每年將可減少使用 1650 萬張的 A4 紙張，等同每年間接降低 1100 噸的二氧化碳排放。