美企內部人士開始買進 買賣比創下疫情爆發以來新高

鉅亨網編譯凌郁涵 2022年5月26號16點25分

近期美股下挫，標普 500 指數瀕臨熊市。不過，統計數據顯示，企業內部人士開始買進自家股票。專家認為，若是從歷史數據來看，美股可能已經觸底。

The Washington Service 分析總監 Mike Stein 表示：「我們確實已經看到企業內部人士買進對賣出的比率飆升，我們傾向將這種跡象稱之為觸底。」

數據顯示，企業內部人士買賣比從 2016 年以來的平均 0.47 已經在本月 19 日達到 0.95，在此期間內，該比率唯一一次超過 1 是在 2020 年 3 月疫情爆發出現恐慌性拋售時。

該比率在 2018 年 12 月接近 0.94，是當年股是拋售最嚴重的時段，3 個月後，標準普爾 500 指數上漲 16%。

Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 則是表示，他更偏好以成交股數超過 100,000 股或 100 萬美元的交易來衡量企業內部人士的動向。他將賣單減去買單，得出內部人士在紐約證券交易所的賣超比例。 他指出，這在 5 月 20 日當日，比率跌至 1% 以下，是「極度看多」(maximum bullish) 的訊號。

企業高層積極抄底背後的原因在於，即使聯準會 (Fed) 猛踩經濟煞車，他們對自家企業的獲利能力仍有一定信心。

Amundi Asset Management 投資組合經理 John Carey 說：「從意義上來看，企業對自家業務具有充分信心，因此投入更多資金，這種情況令人感到振奮。我們將繼續觀察趨勢是否持續，整體來說，這是一個正面的跡象。」