臉書發支票 伊利諾州居民樂收397美元 法律專家：這只是開端

伊利諾州長短期居民本月稍早陸續收到臉書 (FB-US) 賠付的支票，最高 397 美元，專家表示，這僅僅是個開始，後續更多科技公司將面臨此類隱私訴訟。

伊利諾州的《生物識別數據隱私法》允許消費者控告未經同意蒐集其臉孔和指紋等數據的公司，因此臉書 160 多萬名伊利諾州用戶於 2015 年向臉書提起訴訟，控訴臉書未經用戶同意擅自用人臉辨識掃描照片，除了將數據儲存，還自動在照片上添加標籤，纏訟 7 年後，該案最終以 6.5 億美元達成和解，扣除律師與相關費用後，每人可分得最高 397 美元。

但這只是企業與用戶的隱私大戰序曲，例如 Google Photos 和 Shutterfly 也在伊利諾州發生了類似的集體訴訟，過去一年達成數百萬美元和解後進入批准階段。

今年 1 月三明治連鎖店 Pret A Manger 以 67.7 萬美元達成和解，因其計時系統中保留員工指紋記錄，違反該州《生物識別數據隱私法》而遭提告。

德州、華盛頓州也存有類似伊利諾伊州該法，且明年加州、科羅拉多州和維吉尼亞州類似法律也將生效。

這類法律的立法可能將相當及時迅速。在臉書案中代表伊利諾居民達成和解的 Paul Geller 律師表示，這案子發放的支票其實沒那麼起眼，臉書侵犯數據隱私的行為比較令人大開眼界。「科技很棒，但像臉部識別這種技術，其實存有陰暗面，更可怕的是，大眾沒有意識到自己受到的監視其實比認知上還要多。」

在照片中自動標記人名似乎沒什麼大不了，但一旦標記，該平台以外的公司也能使用你的臉，例如總部位於紐約的人臉辨識系統公司 Clearview AI。該公司聲稱已經刪除來自臉書、YouTube 和 Venmo 等網站的超過 200 億張圖片。

西北大學隱私法教授 Matthew Kugler 表示，每個人在路上都能看到其他人的臉，但只有少數人能將你的臉與你的名字或個人資料聯繫起來，一旦能及時將某人的臉與其特定訊息聯繫起來，大眾隱私恐蕩然無存，甚至危害生命安全，例如：原以為的路人甲乙丙丁可能是星巴克咖啡師、性工作者、家暴受害者，或某些案件受保護的證人等。

根據 Kugler 2019 年發布的研究報告，70% 受訪美國人對企業使用臉部識別技術追蹤其地點並提供目標性廣告感到不安，但大多數受訪者不擔心自己工作場合使用指紋辨識驗證身分。

「這不是大眾重不重視生物識別隱私的問題，而是重視生物識別隱私的意義會因為情境、脈絡而不同。」

Kugler 認為，雖然聯邦立法還有一段路要走，但可預期未來幾年各州會有更多類似的訴訟與和解案接踵而至，因為經過臉書一案，「大眾知道這可以從中牟利。」